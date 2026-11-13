Festnahme

Wilde Flucht vor Polizei endet in Mannheim

Dieser Autofahrer drückte auf das Gas: mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde soll ein Mann vor der Polizei geflohen sein. In Mannheim war die Fahrt zu Ende.

Ein Autofahrer wurde nach einer Flucht von Ludwigshafen nach Mannheim festgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Autofahrer wurde nach einer Flucht von Ludwigshafen nach Mannheim festgenommen. (Symbolbild)

Mannheim (dpa) - Ein Autofahrer hat sich von Rheinland-Pfalz nach Baden-Württemberg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann sei in Ludwigshafen vor den Beamten davongefahren und über die Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim geflüchtet, teilte die Polizei mit. Dort wurde der Mann im Alter von Mitte 50 gestoppt. 

Die Bilanz der wilden Fahrt mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde: Schäden an dem einen oder anderen Dienstwagen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Menschen seien zum Glück nicht verletzt worden. Warum der Mann vor den Einsatzkräften davonfuhr, wird noch ermittelt.

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