Wilder Ritt: Nimmt Heidenheim auch die letzte Hürde?

Heidenheim (dpa) - Ist das Fußball-Märchen auserzählt? Last-Minute-Aufstieg in die Bundesliga, Durchmarsch in den Europapokal, Heimsieg gegen den FC Bayern, Conference-League-Hit gegen den ruhmreichen FC Chelsea - der 1. FC Heidenheim hat in den vergangenen zwei Jahren alles mitgenommen.