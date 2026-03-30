Wildschweine bremsen mutmaßlichen Ganoven aus
Sie sollen versucht haben, einen Geschäftsmann zu erpressen. Das ging aber schief.
Michelstadt dpa/lhe) - Eine Rotte plötzlich die Straße kreuzender Wildschweine hat nahe Michelstadt in Südhessen einen mutmaßlichen Erpresser ausgebremst. Ganoven hätten seit Mitte März versucht, einen Geschäftsmann aus dem Odenwald zu erpressen, wie die Polizei mitteilte. Am späten Sonntagabend sollte dann die Geldübergabe erfolgen.
Im Zuge polizeilicher Maßnahmen konnten Ermittler dann einen zunächst mit seinem Auto flüchtenden Verdächtigen ausmachen und festnehmen. Bei seiner Flucht kollidierte er mit den Wildschweinen und konnte später im Rahmen der Fahndung gefasst werden. Der 33-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ebenso erhärtete sich den Angaben zufolge der Verdacht gegen einen 18-Jährigen, der ebenfalls vorläufig festgenommen wurde. Beide wurden nach polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird wegen versuchter Erpressung ermittelt.