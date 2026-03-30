Erpressung

Wildschweine bremsen mutmaßlichen Ganoven aus

Sie sollen versucht haben, einen Geschäftsmann zu erpressen. Das ging aber schief.

Die Polizei hat mutmaßliche Erpresser fassen können. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei hat mutmaßliche Erpresser fassen können. (Archivbild)

Michelstadt dpa/lhe) - Eine Rotte plötzlich die Straße kreuzender Wildschweine hat nahe Michelstadt in Südhessen einen mutmaßlichen Erpresser ausgebremst. Ganoven hätten seit Mitte März versucht, einen Geschäftsmann aus dem Odenwald zu erpressen, wie die Polizei mitteilte. Am späten Sonntagabend sollte dann die Geldübergabe erfolgen. 

Im Zuge polizeilicher Maßnahmen konnten Ermittler dann einen zunächst mit seinem Auto flüchtenden Verdächtigen ausmachen und festnehmen. Bei seiner Flucht kollidierte er mit den Wildschweinen und konnte später im Rahmen der Fahndung gefasst werden. Der 33-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ebenso erhärtete sich den Angaben zufolge der Verdacht gegen einen 18-Jährigen, der ebenfalls vorläufig festgenommen wurde. Beide wurden nach polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird wegen versuchter Erpressung ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schumacher-Erpressung: Weitere Verfahren eingeleitet
Strafprozess

Schumacher-Erpressung: Weitere Verfahren eingeleitet

Um den Versuch, die Familie von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher zu erpressen, geht es in Wuppertal vor Gericht. Nun hat die Staatsanwaltschaft zwei weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

17.12.2024

Schumacher-Erpressung: Verdächtiger bleibt in U-Haft
Kriminalität

Schumacher-Erpressung: Verdächtiger bleibt in U-Haft

Im Fall der versuchten Erpressung der Familie des Ex-Rennfahrers hatten die Behörden drei Männer festgesetzt. Einer von ihnen, der jüngste, durfte das Gefängnis verlassen. Ein anderer nun nicht.

18.07.2024

Schumacher-Erpressung: Mutmaßlicher Hintermann festgenommen
Kriminalität

Schumacher-Erpressung: Mutmaßlicher Hintermann festgenommen

Kriminelle haben die Familie von Ex-Rennfahrer Michael Schumacher erpresst. Nun gibt es eine weitere Festnahme. Der Mann war ausgerechnet für die Sicherheit der Familie zuständig.

05.07.2024

Mutmaßliche Schumacher-Erpresser besaßen private Fotos
Kriminalität

Mutmaßliche Schumacher-Erpresser besaßen private Fotos

Zwei Männer stehen unter Verdacht, die Familie von Ex-Rennfahrer Michael Schumacher erpresst zu haben. Nun gibt es ein erstes Zwischenergebnis der Auswertung aufgefundener Datensätze.

03.07.2024

Staatsanwalt: Mutmaßliche Erpresser hatten Schumacher-Familie zum Ziel

24.06.2024