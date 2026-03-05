Vorwurf: Fahrlässige Tötung

Wilke-Wurstskandal: Prozessstart im Sommer geplant

Im Fall Wilke stehen elf Todesfälle im Mittelpunkt. Jahre nach dem Skandal um listerienverseuchte Fleischwaren könnte der Prozess gegen frühere Verantwortliche des Betriebs demnächst beginnen.

Im Fall Wilke-Wurstskandal soll der Prozess gegen frühere Verantwortliche im Sommer beginnen. (Archivbild) Foto: Uwe Zucchi/dpa
Im Fall Wilke-Wurstskandal soll der Prozess gegen frühere Verantwortliche im Sommer beginnen. (Archivbild)

Kassel (dpa/lhe) - Im Fall des nordhessischen Wurstherstellers Wilke könnte der Prozess um mehrere Todesfälle im Sommer beginnen. Die zuständige Kammer fasse derzeit einen Beginn der Hauptverhandlung im Juni oder August dieses Jahres ins Auge, teilte ein Sprecher des Landgerichts mit. Damit könnte die juristische Aufarbeitung von elf Todesfällen fast sechseinhalb Jahre nach der Schließung des nordhessischen Wurstherstellers und dem Skandal um mit Keimen verunreinigte Produkte beginnen. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (hr) zu dem Thema berichtet.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Beschuldigte in dem Fall sind der ehemalige Geschäftsführer, seine Stellvertreterin und der damalige Produktionsleiter. Ihnen wird dem Sprecher zufolge fahrlässige Tötung in elf Fällen sowie fahrlässige Körperverletzung in sieben Fällen vorgeworfen. Zudem lautet die Anklage demnach auf Beibringung gesundheitsgefährdender Stoffe in vier Fällen, Betrug in 17 Fällen sowie gesundheitsgefährdendes Inverkehrbringen von Lebensmitteln in 18 Fällen.

Bundesweit elf Todesopfer

Die Firma in Twistetal (Landkreis Waldeck-Frankenberg) war im Oktober 2019 geschlossen worden, nachdem in ihrer Wurst Listerien-Keime nachgewiesen worden waren. Die Keime können bei geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein. Gesundheitsbehörden meldeten danach 37 Krankheitsfälle, die mit Wilke-Produkten in Verbindung gebracht wurden.

Die elf Todesopfer im Alter zwischen 47 und 86 Jahren stammten laut Staatsanwaltschaft aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen, Berlin und dem Saarland.

«Aktuell befindet sich die 2. Strafkammer in der Vorbereitung der Beweisaufnahme und Abstimmung von Terminen mit sieben Verteidigern und fünf Sachverständigen», erklärte der Sprecher des Landgerichts. Über den Umfang der erwartbaren Beweisaufnahme und die dafür notwendige Anzahl an Terminen sei noch nicht entschieden. «Die Anklageschrift benennt neben medizinischen und lebensmittelgesundheitlichen Sachverständigen 32 Zeugen, darunter eine Vielzahl von ehemaligen Mitarbeitern der Firma Wilke, sowie 133 Untersuchungsberichte und sonstige Urkunden», erläuterte er.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Crans-Montana: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung
Brand auf Silvesterparty

Crans-Montana: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Gab es zu wenig Notausgänge, war in der abgebrannten Bar nicht regelkonformes Material verbaut? Nach dem verheerenden Feuer in Crans-Montana stehen nun die Barbetreiber im Visier der Ermittler.

03.01.2026

Alec Baldwin vor Gericht - Prozess um fahrlässige Tötung
Prozess nach Todesschuss

Alec Baldwin vor Gericht - Prozess um fahrlässige Tötung

Eine Kamerafrau stirbt bei einem Western-Dreh. Alec Baldwin hielt die Waffe in der Hand. War es fahrlässige Tötung? Der Hollywood-Star muss nun vor Gericht. Ihm drohen 18 Monate Haft.

07.07.2024

Prozesse

Fahrlässige Tötung eines Ersthelfers: Gericht prüft Strafe

Ein Transporter rast in eine Unfallstelle. Ein Ersthelfer stirbt. Jetzt kommt es zur Berufungsverhandlung.

19.02.2024

USA

Fahrlässige Tötung: Mutter von Todesschützen verurteilt

Ein Teenager erschießt an einer Schule in Michigan vier Schüler. Die Tatwaffe: ein Geschenk der Eltern. Nun wird die Mutter zur Verantwortung gezogen. Bei dem Urteil handelt es sich wohl um ein Novum.

07.02.2024

Prozesse

Fahrlässige Tötung eines Ersthelfers - Gericht prüft

Ein Ersthelfer stirbt nach einem nächtlichen Folgeunfall. Der Fahrer eines Transporters wird deswegen zu drei Jahren Haft verurteilt. Nun prüft die nächste Instanz diese Strafe.

28.08.2023