Willkommen zum Deutschen Mühlentag
Der bundesweite Aktionstag wird in diesem Jahr in Hessen eröffnet. Dazu hat sich auch Prominenz angemeldet.
Bad Nauheim (dpa/lhe) - Am Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag öffnen deutschlandweit mehr als 600 historische Mühlen ihre Türen für Besucher. In Bad Nauheim findet die bundesweite Eröffnung statt. Der Aktionstag soll Einblick in das Kulturgut Mühle und das Mühlenhandwerk geben.
Um 9.00 Uhr läuft ein Festumzug zum Mühlenturm «An der langen Wand». Um 9.30 sollen die neuen Windmühlenflügel geweiht werden. Um 10.00 Uhr steht die feierliche Eröffnung an - mit Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) und dem Präsidenten der Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM), Reinhold Pillich.
Ab 11.00 Uhr startet das Programm: Wind- und Wasser-, Schiffs-, Dampf- und Motormühlen lassen ihre Flügel und Wasserräder drehen. Mühlenbetreiber und -vereine setzen die Maschinen in Betrieb und laden zu Festen ein.