Windmühle hat nach 200 Jahren wieder Flügel

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Ein historisches und zugleich neues Wahrzeichen prägt wieder die Silhouette Bad Nauheims: Die Windmühle am Gradierbau IV hat neue Flügel erhalten. Mit Hilfe eines Autokrans wurden diese erfolgreich an dem Bauwerk montiert, wie Frank Mörler vom Verein Wind- und Wasserkunst Bad Nauheim sagte. Pünktlich zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag (26. Mai) soll sich die Windmühle dann offiziell wieder drehen und geschichts- und technikbegeisterte Besucher anlocken.

Der Verein hatte sich in den vergangenen zehn Jahren für den Wiederaufbau der Mühle starkgemacht. Die bisherigen Kosten für das Projekt belaufen sich nach den Worten Mörlers auf gut eine Million Euro und sind ausschließlich über Spenden und eine Zuwendung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz finanziert worden.

Foto: Christian Lademann/dpa Per Kran wurden die neuen Windmühlen-Flügel montiert.

Verein arbeitete zehn Jahre auf das große Ereignis hin

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Mörler bezeichnete die Montage als einen «Zweijahrhundertmoment»: Bei einem Orkan im Jahr 1824 sei die damalige Windmühle zerstört und zwei Jahre später die Flügel entfernt worden – übrig blieb der Mühlenturm.

Nun hat das Bauwerk eine Konstruktion aus zwei massiven, 20 Meter langen und eineinhalb Tonnen schweren Metallruten aus sogenanntem Cortenstahl – einem wetterfesten Baustahl – erhalten sowie ein von einer Tischlerei eigens angefertigtes Holzgitterwerk.

Foto: Christian Lademann/dpa Mit ihren neuen Flügeln wird die Windmühle künftig wieder das Stadtbild prägen.

Bis diesen Donnerstag erfolge nun die Endmontage, danach erfolge nachmittags noch eine Schulung, bei der die Teilnehmenden zu «Windkunstmeistern» ausgebildet werden.

Bei zu starkem Wind wird Mühle gebremst

In Zeiten des Klimawandels, der teils auch starke Gewitter und Sturm mit sich bringt, haben die Initiatoren auch die Stabilität der Windmühle im Blick. Ab Windstärke vier werde es kritisch, sagte Mörler, deshalb werde die Mühle in solchen Fällen vorher abgebremst und vorübergehend stillgelegt.

Foto: Christian Lademann/dpa Künftig soll die Windmühle Demonstrationszwecken dienen und geschichts- und technikbegeisterte Besucher anlocken.