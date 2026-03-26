Räuber überfällt Juweliergeschäft in Bad Nauheim
Ein maskierter Mann überfällt ein Juweliergeschäft in Bad Nauheim und entkommt mit Schmuck. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot – hat sie Erfolg?
Bad Nauheim (dpa/lhe) - Bei einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Bad Nauheim (Wetteraukreis) hat ein Räuber Beute in unbekannter Höhe gemacht. Wie die Polizei mitteilte, betrat der maskierte Mann am frühen Abend den Laden, stieß eine Mitarbeiterin zu Boden und räumte die Auslage leer. Anschließend flüchtete er zu Fuß.
Der genaue Wert des erbeuteten Schmucks könne noch nicht beziffert werden, hieß es von der Polizei. Die Mitarbeiterin des Juweliers sei unverletzt geblieben. Obwohl die Polizei in der Innenstadt von Bad Nauheim direkt nach der Tat mit einem Großaufgebot nach dem Räuber fahndete, konnte er zunächst nicht gefasst werden.