Bewaffneter Räuber überfällt Spielhalle
Mitten in der Nacht betritt ein maskierter Mann ein Lokal im Kreis Offenbach – und zückt eine Waffe. Wer kann Hinweise auf den Täter und seine Beute geben?
Rödermark (dpa/lhe) - Ein bewaffneter Mann hat in der Nacht zu Samstag eine Spielhalle in Rödermark (Kreis Offenbach) überfallen und Bargeld erbeutet. Der dunkel gekleidete und maskierte Unbekannte habe gegen 2.00 Uhr nachts das Lokal betreten, berichtete die Polizei. Mit einer Waffe in der Hand habe er die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert.
Augenscheinlich habe es sich um eine Pistole gehandelt. Der Räuber habe sich zwei Geldkassetten gegriffen und sei damit verschwunden. Die Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Die Beamten bitten Zeugen, sich zu melden.