Kriminalität

Nach Raub in Spielhalle: Tatverdächtiger stellt sich

Der 21-jährige Tatverdächtige war nach dem Überfall zunächst mit zwei Geldkassetten geflüchtet. Nun befindet er sich in Untersuchungshaft - sein Motiv ist bislang unklar.

Der 21-jährige Tatverdächtige stellte sich am Samstagmorgen bei der Polizei. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Der 21-jährige Tatverdächtige stellte sich am Samstagmorgen bei der Polizei. (Symbolbild)

Rödermark (dpa/lhe) - Nach einem Raubüberfall in einer Spielhalle im Kreis Offenbach hat sich ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit.

Demnach überfiel der maskierte Mann in der Nacht zu Samstag in Rödermark die Spielhalle und erbeutete Bargeld. Mit einer Waffe, mutmaßlich einer Pistole, habe er die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert. Nach Angaben der Polizei griff der Mann sich zwei Geldkassetten und verschwand zunächst mit diesen. Die genauen Hintergründe und das Tatmotiv sind bislang unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bewaffneter Räuber überfällt Spielhalle
Raubüberfall

Bewaffneter Räuber überfällt Spielhalle

Mitten in der Nacht betritt ein maskierter Mann ein Lokal im Kreis Offenbach – und zückt eine Waffe. Wer kann Hinweise auf den Täter und seine Beute geben?

25.04.2026

Tatverdächtige nach brutalem Überfall festgenommen
Raub

Tatverdächtige nach brutalem Überfall festgenommen

Ein 26-Jähriger wird mit Schlagstock und Messer angegriffen und schwer verletzt, die Täter flüchten. Zwei Verdächtige sitzen nun hinter Gittern – doch weitere Angreifer sind noch auf freiem Fuß.

21.04.2026

Zwei Festnahmen nach Überfall auf Spielothek
Kriminalität

Zwei Festnahmen nach Überfall auf Spielothek

Nach einem Raubüberfall auf eine Spielothek in Wolfhagen vor fast sechs Wochen nehmen die Ermittler zwei Männer fest. Ein dritter Täter wird noch gesucht.

24.07.2025

Lorsch: Erneut bewaffneter Überfall auf Spielhalle in Hirschstraße  
Polizei

Lorsch: Erneut bewaffneter Überfall auf Spielhalle in Hirschstraße  

Ein Unbekannter hat am Samstagabend eine Spielhalle in Lorsch überfallen und mit einer Pistole Bargeld erbeutet. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem ähnlichen Raub am Donnerstag.

29.06.2025

Ermittlungen

84-Jährige erstochen: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

22.01.2024