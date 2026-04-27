Nach Raub in Spielhalle: Tatverdächtiger stellt sich
Der 21-jährige Tatverdächtige war nach dem Überfall zunächst mit zwei Geldkassetten geflüchtet. Nun befindet er sich in Untersuchungshaft - sein Motiv ist bislang unklar.
Rödermark (dpa/lhe) - Nach einem Raubüberfall in einer Spielhalle im Kreis Offenbach hat sich ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit.
Demnach überfiel der maskierte Mann in der Nacht zu Samstag in Rödermark die Spielhalle und erbeutete Bargeld. Mit einer Waffe, mutmaßlich einer Pistole, habe er die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert. Nach Angaben der Polizei griff der Mann sich zwei Geldkassetten und verschwand zunächst mit diesen. Die genauen Hintergründe und das Tatmotiv sind bislang unklar.