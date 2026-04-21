Raub

Tatverdächtige nach brutalem Überfall festgenommen

Ein 26-Jähriger wird mit Schlagstock und Messer angegriffen und schwer verletzt, die Täter flüchten. Zwei Verdächtige sitzen nun hinter Gittern – doch weitere Angreifer sind noch auf freiem Fuß.

Die zwei Verdächtigen wurden bereits Mitte März festgenommen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die zwei Verdächtigen wurden bereits Mitte März festgenommen. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Weil sie einen 26-Jährigen in Ulm mit einem Schlagstock und einem Messer schwer verletzt haben sollen, sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, sollen mehrere Unbekannte den Mann Anfang März in einer Wohnung angegriffen haben. Zwei der Täter sollen die beiden Verdächtigen im Alter von 29 Jahren gewesen sein.

Die Angreifer flüchteten aus der Wohnung. Der 36-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zwischenzeitlich konnte er diese wieder verlassen.

Die beiden 29-Jährigen wurden bereits Mitte März festgenommen und ein Richter erließ Haftbefehl gegen sie wegen des dringenden Verdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann soll 15-Jährigen mit Messer angegriffen haben
Kriminalität

Mann soll 15-Jährigen mit Messer angegriffen haben

Ein Jugendlicher soll in Stuttgart mit einem Messer verletzt worden sein. Der Täter ist noch unbekannt.

09.10.2025

Heidelberg: Mann im Streit mit Messer schwer verletzt – Angreifer festgenommen
Blaulicht

Heidelberg: Mann im Streit mit Messer schwer verletzt – Angreifer festgenommen

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Heidelberg ist ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Angreifer kam in ein psychiatrisches Krankenhaus.

13.01.2025

Messerattacke in Bonn: Angreifer stirbt nach Polizeischüssen
Zwei Menschen verletzt

Messerattacke in Bonn: Angreifer stirbt nach Polizeischüssen

In Bonn werden zwei Menschen bei einem Messerangriff verletzt. Die Polizei wird dazugerufen und schießt. Jetzt ist der mutmaßliche Angreifer tot. Was ist über die Hintergründe der Tat bekannt?

04.09.2024

Frau auf Parkbank mit Messer angegriffen und schwer verletzt
Rhein-Main

Frau auf Parkbank mit Messer angegriffen und schwer verletzt

Nachdem Zeugen aufmerksam wurden, flüchtete der Täter. Die Polizei entdeckte den Verdächtigen kurz darauf in einem Gebüsch.

11.06.2024

Kassel

Drei Männer wegen Raubes und Körperverletzung festgenommen

28.06.2023