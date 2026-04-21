Tatverdächtige nach brutalem Überfall festgenommen

Ulm (dpa) - Weil sie einen 26-Jährigen in Ulm mit einem Schlagstock und einem Messer schwer verletzt haben sollen, sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, sollen mehrere Unbekannte den Mann Anfang März in einer Wohnung angegriffen haben. Zwei der Täter sollen die beiden Verdächtigen im Alter von 29 Jahren gewesen sein.