Zu wenig Tickets verkauft

Wincent Weiss bricht Konzertabsage in Hessen das Herz

Der Musiker wollte im August in Willigen auftreten. Aber der Vorverkauf lief so schlecht, dass der Veranstalter das Konzert nun absagt. Andere Konzerte der Sommertour sind ausverkauft.

Wincent Weiss wollte ein Konzert in Willingen geben. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Wincent Weiss wollte ein Konzert in Willingen geben. (Archivbild)

Willingen (dpa) - Die Konzertabsage in Nordhessen bricht Wincent Weiss (33) nach eigenen Worten das Herz. Der Musiker sollte am 14. August in Willingen (Kreis Waldeck-Frankenberg) auftreten, aber das Konzert wurde ersatzlos abgesagt, wie der Veranstalter Schröder Event auf seiner Homepage mitteilt. Der Grund: «Der Ticketverkauf reicht nicht aus, um die Produktion auf wirtschaftlich stabile Beine zu stellen.» 

Auf Instagram teilte Weiss mit, dass ihm das «richtig weh tut. Das bricht mir ein bisschen das Herz, muss ich ganz ehrlich sagen.» Es sei total absurd, dass seine Konzerte in einigen Städten - wie etwa in Dresden - ausverkauft seien und in anderen der Vorverkauf so schlecht laufe. 

Der Musiker nutzt die Konzertabsage in Nordhessen für einen generellen Appell. «Wenn Ihr Künstler supporten und zu Konzerten gehen wollt, dann holt euch rechtzeitig Tickets, damit die Konzerte auch stattfinden können, weil die Künstler wissen, dass genug Leute kommen.» Die Tickets für Willingen können zurückgegeben werden.

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