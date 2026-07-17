Windradflügel löst Sperrung des Stuttgarter Kreuzes aus
Ein defekter Schwertransport blockiert die Verbindung von der A8 zur A81. Autofahrer müssen mit Umleitungen und Verzögerungen rechnen. Die Sperrung könnte bis Samstagnacht anhalten.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein defekter Schwertransport mit einem Windradflügel legt derzeit eine Verbindung am Autobahnkreuz Stuttgart lahm. Das rund 90 Meter lange Gespann blieb auf der Verbindung von der A8 aus Karlsruhe zur A81 Richtung Singen liegen und blockiert die Fahrbahn vollständig, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer müssen eine Umleitung nehmen. Die Reparatur des Spezialanhängers dürfte laut Polizei bis in die Nacht zum Samstag dauern.