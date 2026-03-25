Wettervorhersage

Winter kehrt zurück – Frost und Glätte in Hessen erwartet

Stürmische Böen, Graupel, Gewitter und sogar Schnee: Die Menschen in Hessen müssen sich auf ein Winter-Comeback einstellen. Vor allem im Bergland ist mit glatten Straßen zu rechnen.

Auf Hessens Straßen droht Glättegefahr. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Auf Hessens Straßen droht Glättegefahr. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Frost, Glättegefahr, Graupel, Neuschnee: Der Winter meldet sich in Hessen zurück. Heute muss nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit stürmischen Böen, Graupelschauern und örtlich sogar mit starken Gewittern gerechnet werden. In der Nacht zum Donnerstag gibt es vor allem im Bergland gebietsweise leichten Frost bis minus drei Grad. Dadurch besteht stellenweise Glättegefahr durch etwas Neuschnee oder überfrierende Nässe. 

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Auch der Donnerstag präsentiert sich kalt und nass. Das Wetter soll wechselhaft werden, teilweise kommt es zu Regen- und Schneeregenschauern, gerade im höheren Bergland. Auch in der Nacht zum Freitag ist mit weiteren Schauern, im Bergland mit Schneeregenschauern, zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf null beziehungsweise minus fünf Grad in höheren Lagen. Es besteht weiterhin Glättegefahr.

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