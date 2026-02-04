Winterchaos in Hessen – ADAC gibt Tipps für lange Staus
Staus von bis zu 84 Kilometern Länge - heftiger Schneefall hat Autofahrer in Hessen ausgebremst. Der ADAC erklärt, wie man sich für solche Ausnahmesituationen am besten wappnet.
Frankfurt/Medenbach (dpa/lhe) - Heftige Schneefälle, festgefahrene Lastwagen und rekordverdächtige Staulängen - das Winterwetter hat viele Autofahrer in Hessen auf die Geduldsprobe gestellt. Den längsten Stau registrierte der ADAC auf der Autobahn 5 - dort staute und stockte der Verkehr am Dienstag zwischen dem Neu-Isenburger Stadtteil Zeppelinheim und Hattenbacher Dreieck auf einer Gesamtlänge von 84 Kilometern, wie der ADAC erfasst hat. Ein Sprecher des Automobilclubs hat Empfehlungen, wie sich Verkehrsteilnehmer für solche Fälle am besten rüsten können:
- Wer längere Fahrten antritt, sollte vorab den Wetterbericht checken. Allerdings helfe das nur bedingt, da Wetterereignisse wie die heftigen Schneefälle vom Dienstag oft lokal begrenzt seien.
- Taugliche Winterreifen sind in dieser Jahreszeit Pflicht - der ADAC rät zu einer Profiltiefe von mindestens vier Millimetern, sagt der Sprecher - deutlich mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe von 1,6 Millimetern.
- Entscheidend für eine gute Sicht seien auch intakte Scheibenwischerblätter und genügend Scheibenwischwasser mit ausreichend Frostschutz, damit die Düsen der Scheibenwischanlage nicht einfrieren. Bei Schnee und Schneematsch spritze viel Gischt von der Fahrbahn auf die Frontscheibe, so dass diese ständig frei gehalten werden müsse.
- Um während langer Staus nicht frieren zu müssen und noch ans Ziel zu kommen, wenn der Verkehr wieder rollt, sollten Autofahrerinnen und -fahrer auch an genügend Puffer in Tank oder Batterie denken und rechtzeitig nachtanken oder -laden.
- Sinnvoll sei auch, warme Kleidung oder eine Decke sowie Verpflegung einzupacken - eine Thermoskanne mit Tee beispielsweise oder einige Müsliriegel oder andere Snacks könnten auch über längere Staus hinweghelfen.
- Wer Medikamente benötigt, sollte auch hiervon einen Notfallvorrat dabei haben, rät der Sprecher.
Staugefahr bei Winterwetter in Hessen groß
Wichtig sind diese Punkte aus Sicht des Sprechers auch deshalb, weil Hessen mit seinen Mittelgebirgen und entsprechenden Steigungsstrecken zu den Bundesländern in Deutschland gehöre, in denen es bei winterlicher Witterung immer wieder einmal zu Staus durch festgefahrene Lastwagen kommen könne. Verschärft werde die Lage bei winterlicher Witterung durch das hohe Lkw-Aufkommen auf den Autobahnen 3, 5 und 7 im Transit-Bundesland Hessen, sagte der ADAC-Sprecher.