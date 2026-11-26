Winterliche Gastro-Angebote: Umsatzchance mit Wetterrisiko
Winter-Events können Gasthöfen, Kneipen und Bistros neue Gäste bringen – aber mehr Umsatz heißt nicht automatisch mehr Gewinn. Warum saisonale Angebote kein Selbstläufer sind.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Glühweinhütten, Winterbiergärten, Grillevents oder beheizte Iglus: Hessens Gastrobranche will mit kreativen Angeboten im Winter zusätzliche Gäste anlocken. «Gastronomie lebt davon, Besuchsanlässe zu schaffen», erklärte der Hauptgeschäftsführer des hessischen Hotel- und Gastronomieverbandes Dehoga, Gisbert Kern. «Wer es schafft, aus der vermeintlich unattraktiven Jahreszeit ein besonderes Erlebnis zu machen, kann sich zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten erschließen.»
Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sei jeder zusätzliche Umsatz willkommen, sagte Kern. «Allerdings ist die winterliche Außengastronomie kein Selbstläufer. Mehr Umsatz bedeutet nicht automatisch mehr Gewinn.» Das größte unternehmerische Risiko bleibe das Wetter, ergänzte er. «Personal und Wareneinsatz müssen geplant werden, das Wetter lässt sich hingegen nicht bestellen.»
Ob sich der Betrieb von Heizstrahlern wirtschaftlich und ökologisch vertreten lasse, müsse jeder Betrieb für sich entscheiden, sagte Kern. Von den Kommunen wünsche sich die Branche flexible Sondernutzungserlaubnisse, angemessene Gebühren und pragmatische Genehmigungsverfahren.