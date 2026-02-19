Luftverkehr

Winterliche Verhältnisse beschäftigen Flughafen Frankfurt

Der Airport in Hessen registriert leichten Schneefall, der Winterdienst ist seit der Nacht im Einsatz.

Das Wetter beeinträchtigt auch Deutschlands größten Flughafen. (Symbolbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Das Wetter beeinträchtigt auch Deutschlands größten Flughafen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die winterlichen Verhältnisse beschäftigen auch den Frankfurter Flughafen. «Für heute stehen annähernd 1.100 Flüge in der Planung», teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. «Stand jetzt sind 83 Annullierungen, davon wird ein Großteil - aber nicht alle - auf die Wettersituation zurückzuführen sein.» Momentan registriere man leichten Schneefall. «Der Winterdienst ist seit der Nacht im vollen Einsatz und hat die Situation soweit im Griff.» Der Betrieb laufe «mit einzelnen Einschränkungen.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schneefall: Starts am Flughafen bis nahezu Mitternacht
Enteisung von Fliegern

Schneefall: Starts am Flughafen bis nahezu Mitternacht

Wegen Schneefalls mussten am Frankfurter Flughafen viele Flieger enteist werden - was zu Verzögerungen führte. 25 Flugzeuge starteten deshalb am Sonntag nach Beginn des Nachtflugverbots.

16.02.2026

Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge
Winterwetter

Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge

Das winterliche Wetter sorgt am Frankfurter Flughafen für Ausfälle: rund 100 Starts und Landungen sind gestrichen. Passagiere müssen sich auf Verzögerungen einstellen.

12.01.2026

Machen selbstfahrende Schneepflüge den Flughafen sicherer?
Luftverkehr

Machen selbstfahrende Schneepflüge den Flughafen sicherer?

Wintereinbruch am Flughafen - bei Passagieren sind dann oft Geduld und Nerven gefragt. Künftig könnten Robo-Schneepflüge für freie Start- und Landebahnen sorgen. Doch nicht alle sind davon überzeugt.

07.06.2025

Luftverkehr

Schnee und Eis: Frankfurter Flughafen erwartet Ausfälle

16.01.2024

Bayern

Flughafen München hat Flugbetrieb wieder aufgenommen

Starker Schneefall legt den Flugbetrieb am Flughafen München lahm. Nun sollen wieder Maschinen starten - es gibt jedoch weiterhin Einschränkungen.

03.12.2023