Winterliche Verhältnisse beschäftigen Flughafen Frankfurt
Der Airport in Hessen registriert leichten Schneefall, der Winterdienst ist seit der Nacht im Einsatz.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die winterlichen Verhältnisse beschäftigen auch den Frankfurter Flughafen. «Für heute stehen annähernd 1.100 Flüge in der Planung», teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. «Stand jetzt sind 83 Annullierungen, davon wird ein Großteil - aber nicht alle - auf die Wettersituation zurückzuführen sein.» Momentan registriere man leichten Schneefall. «Der Winterdienst ist seit der Nacht im vollen Einsatz und hat die Situation soweit im Griff.» Der Betrieb laufe «mit einzelnen Einschränkungen.»