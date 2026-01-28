Kälte bleibt

Winterwetter hat Hessen fest im Griff

Schnee, Regen und Glätte bestimmen das Wetter in Hessen. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.

In den nächsten Tagen soll es weiterhin noch etwas schneien. Foto: Andreas Arnold/dpa
In den nächsten Tagen soll es weiterhin noch etwas schneien.

Offenbach (dpa/lhe) - Das winterliche Wetter hält sich in Hessen auch in den kommenden Tagen hartnäckig. Am Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst gebietsweise mit Regen, vor allem im Norden und Osten sind auch Schnee oder gefrierender Regen möglich. Dabei kann es glatt werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 4 Grad, im Bergland werden maximal minus 1 Grad erreicht.

In der Nacht auf Donnerstag könnte es erneut glatt werden. Zeitweise wird es laut Vorhersage regnen oder schneien, möglich ist demnach auch gefrierender Regen mit Glatteis. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 1 und minus 4 Grad. Der Donnerstag startet stark bewölkt, dabei kann es vor allem in Südhessen regnen. Im restlichen Land ist vor allem Schnee oder Schneeregen möglich. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge nach. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 5 Grad im Westen und 0 bis 3 Grad im Norden und Osten. Bei maximal minus 1 Grad ist im höheren Bergland mit leichtem Dauerfrost zu rechnen.

In der Nacht zum Freitag kann es bei Tiefstwerten zwischen plus 1 und minus 4 Grad wieder glatt werden, vereinzelt kann es noch schneien. Eine dichte Wolkendecke wird auch am Freitag erwartet, allerdings sollen die Niederschläge nachlassen. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 4 Grad.

