Wird dieser Cold Case nach mehr als 40 Jahren heute gelöst?
Mehr als 40 Jahre blieb der gewaltsame Tod einer 31-Jährigen ungeklärt. Nun wird in Ulm das Urteil gegen einen 70-Jährigen erwartet, der die Frau vergewaltigt und getötet haben soll.
Ulm (dpa/lsw) - Mehr als 40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 31-Jährigen könnte der Fall heute abgeschlossen werden. Das Landgericht Ulm will ab 14.00 Uhr das Urteil gegen den mutmaßlichen Täter fällen. Dem 70-Jährigen wird Mord vorgeworfen. Der Angeklagte soll die Frau getötet haben, um eine Vergewaltigung zu vertuschen.
Der Fall blieb jahrzehntelang ungeklärt. Die Leiche der Frau war im Februar 1985 nackt und an den Beinen gefesselt neben einem Waldweg bei Deggingen (Kreis Göppingen) gefunden worden. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll der damals 29-Jährige sie vergewaltigt, gewürgt und anschließend getötet haben, um die Tat zu verdecken. Mehrfach soll er mit einem Stein auf ihren Kopf geschlagen haben.
Angeklagter bestreitet Vorwürfe
Auch ein Überfahren mit dem Auto kann die Anklage nicht ausschließen. Der Staatsanwalt sprach zu Prozessbeginn im Oktober von massiver Gewalt und einem absoluten Tötungswillen.
Der Angeklagte erklärte dagegen, er habe die Frau aus einer Gaststätte in Göppingen gekannt. Damals sei es in seinem Auto oder außerhalb auf einem Parkplatz bei Deggingen zum Geschlechtsverkehr gekommen. «Es war nur Sex, nichts anderes», ließ er über seinen Verteidiger erklären.
Eine 1985 gesicherte DNA-Spur brachten die Ermittler auf die Spur des Angeklagten. Der Angeklagte hatte 2022 eine Speichelprobe abgegeben. Im November 2025 wurde sein Haus in Schwendi (Kreis Biberach) durchsucht. Die Auswertung von Beweismitteln, die Neubewertung alter Spuren, ein rechtsmedizinisches Gutachten und DNA-Abgleiche erhärteten nach Angaben der Staatsanwaltschaft den Tatverdacht. Im April wurde der Senior festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.