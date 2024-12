Wirtschaftsminister gegen weiteren Schrumpfkurs bei Opel

Rüsselsheim/Wiesbaden (dpa) - Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori hat sich gegen einen weiteren Stellenabbau beim Autobauer Opel ausgesprochen. Der SPD-Politiker unterstützt den Betriebsrat in seiner Forderung, weiterhin am Standort Rüsselsheim Prototypen zu bauen. Zum Besuch einer Betriebsversammlung erklärt Mansoori: «Ein Abbau bei Zukunftsbereichen wie der Entwicklung der Brennstoffzelle muss unbedingt vermieden werden. Es darf auch keine Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland erfolgen. Das Engineering in Rüsselsheim muss abgesichert sein.»