Fußball-Bundesliga der Frauen

Witterung stoppt Eintracht und Hoffenheim erneut

Erneut spielen die Platzbedingungen nicht mit: Das Duell zwischen den Eintracht-Frauen und der TSG 1899 Hoffenheim muss warten.

Niko Arnautis tritt mit den Eintracht-Frauen nun am 18. März gegen Hoffenheim an. Foto: Arne Dedert/dpa
Niko Arnautis tritt mit den Eintracht-Frauen nun am 18. März gegen Hoffenheim an.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt und der TSG 1899 Hoffenheim müssen sich wieder auf einen neuen Spieltermin einstellen. Die Nachholpartie der beiden Clubs in der Frauen-Bundesliga werde heute Abend erneut aus Witterungsgründen nicht wie geplant stattfinden, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Der Platz im Stadion am Brentanobad sei weiterhin nicht bespielbar, hieß es. Das Aufeinandertreffen soll nun erst am 18. März (18.00 Uhr) nachgeholt werden. Zuvor hatte die Partie bereits am 23. Januar verlegt werden müssen.

