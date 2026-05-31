Fußball-WM

WM-Turnier der Extreme: 17 verschiedene Anstoßzeiten

17 Anstoßzeiten, Spiele mitten in der Nacht: Die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko fordert deutschen Fans einiges ab.

Die Zeitverschiebung verlangt deutschen Fußball-Fans einiges ab. Foto: Jessica Tobias/AP/dpa
Die Zeitverschiebung verlangt deutschen Fußball-Fans einiges ab.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Während der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko fällt ein großer Teil der Spiele in die Nachtstunden. Insgesamt gibt es 17 verschiedene Anstoßzeiten. Am häufigsten wird um 21.00 Uhr angepfiffen (19 Spiele), gefolgt von 3.00 Uhr (11 Spiele), 22.00 Uhr (10 Spiele) und Mitternacht (9 Spiele).

Besonders hart trifft es Spiele an der US-Westküste. Partien in Los Angeles oder San Francisco beginnen häufig um 3.00 Uhr oder 4.00 Uhr deutscher Zeit. Für viele Fans heißt das: Wecker stellen oder durchmachen. Die WM startet am 11. Juni. Das Endspiel ist am 19. Juli. 

Moderater sind die Zeiten der deutschen Nationalmannschaft. Für die drei Vorrundenspiele müssen Fans um 19.00 Uhr, beziehungsweise um 22.00 Uhr einschalten. Gewinnt Deutschland die Gruppe, wäre das Sechzehntelfinale um 22.30 Uhr. Ein mögliches Achtelfinale gegen Frankreich könnte um 23.00 Uhr angepfiffen werden. Das Finale und die Halbfinals starten um 21.00 Uhr, das Spiel um Platz 3 um 23.00 Uhr.

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