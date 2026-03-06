Wo die 20-Grad-Marke am Wochenende geknackt werden könnte

Stuttgart (dpa/lsw) - Gute Aussichten fürs Draußen-Programm: Nach einem teils nebligen Start wird es am Wochenende in Baden-Württemberg häufig sonnig und angenehm mild. Perfekt fürs Straßencafé und einen langen Bummel – nur früh am Morgen bleibt es mancherorts trüb. Was der Deutsche Wetterdienst (DWD) zum Start ins Wochenende sagt.

Viel Sonne – aber entlang der Donau bleibt es zäh grau

Heute zeigt sich das Wetter im Südwesten vielerorts freundlich. Neben einigen hohen Wolken scheint häufig die Sonne. Entlang der Donau hält sich allerdings teils hartnäckiger Nebel oder Hochnebel, der dort für längere trübe Phasen sorgt, wie eine DWD-Meteorologin sagte. Morgens kann es gebietsweise frostig werden. Die Höchstwerte liegen bei rund 14 Grad an der Donau und bis zu 19 Grad in der Kurpfalz. Der Wind bleibt schwach und kommt meist aus Nordost.

Der Samstag beginnt teils neblig, hellt sich aber oft schnell auf. Sobald sich Nebel und Hochnebel auflösen, dominiert vielerorts wieder die Sonne. Die Temperaturen steigen auf etwa 14 Grad an der Donau und bis zu 19 Grad in Nordbaden. Dazu weht weiterhin nur schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Ob die 20-Grad-Marke am Samstag und Sonntag doch noch geknackt werde, sei wegen des Saharastaubs schwer zu sagen, erklärte die DWD-Meteorologin. Durch die Trübung der Atmosphäre könne die direkte Sonneneinstrahlung gedämpft werden, was die Aufheizung der Luft teilweise begrenze.

Freundlicher Wochenendabschluss