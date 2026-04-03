Wetterbericht

Wo die Feiertage stürmisch werden - und wo 23 Grad winken

April, April - der macht, was er will: Am langen Osterwochenende zeigt sich das Wetter im Südwesten launisch. Was der Deutsche Wetterdienst genau prognostiziert.

Am Ostersonntag dürfte nach Nebelauflösung zunächst häufig die Sonne scheinen. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Am Ostersonntag dürfte nach Nebelauflösung zunächst häufig die Sonne scheinen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Das lange Osterwochenende startet mit typischem Aprilwetter. Am Karfreitag ist nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Baden-Württemberg zwischen freundlichen Abschnitten und dichten Wolken einiges dabei. Vor allem im Südosten kann es am Morgen demnach noch Frost geben. 

Im Süden des Landes könnte zeitweise die Sonne durchkommen, während es nach Norden hin meist stark bewölkt sein dürfte. Dort könne vereinzelt auch etwas Regen fallen. Die Temperaturen erreichen laut der Prognose Höchstwerte zwischen 10 Grad im Bergland und bis zu 16 Grad im Markgräflerland. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind, im Bergland mit frischen bis starken Böen.

Regen zieht in der Nacht auf

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In der Nacht zum Samstag verdichten sich den Angaben nach die Wolken von Nordwesten her, Regen könnte aufziehen. Die Temperaturen sinken auf bis zu plus 3 Grad. Vor allem in den Hochlagen des Schwarzwaldes müsse weiterhin mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden.

Der Samstag beginnt voraussichtlich mit dichten Wolken und gebietsweisem Regen, der im Laufe des Nachmittags nachlassen soll. Die Temperaturen steigen dem DWD zufolge auf bis zu 12 Grad an der Donau und 18 Grad im Rheingraben. Der Wind bleibt mäßig, im Bergland weiterhin teils stürmisch.

Ostern bringt höhere Temperaturen

In der Nacht zum Ostersonntag klart es gebietsweise auf, örtlich könne sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken nach Angaben der Meteorologen auf Werte zwischen plus 8 und plus 1 Grad. 

Am Sonntag selbst dürfte nach Nebelauflösung zunächst häufig die Sonne scheinen. Am Nachmittag sollen von Nordwesten her mehr Wolken aufziehen - samt einzelner Schauer. Dabei werden deutlich höhere Temperaturen erwartet: zwischen 17 Grad im Bergland und bis zu 23 Grad im Rheingraben. Der Wind frischt erneut auf, besonders in den Hochlagen.

Sonne und kein Niederschlag am Ostermontag

In der Nacht zum Ostermontag ziehen wieder dichte Wolken auf, und gebietsweise könne schauerartig verstärkter Regen einsetzen. Die Temperaturen gehen auf 9 bis 4 Grad zurück. Vor allem im Schwarzwald bleibt es laut DWD windig mit teils stürmischen Böen.

Der Ostermontag startet zunächst wolkig, im Tagesverlauf soll laut DWD aber zunehmend die Sonne durchkommen. Regen soll demnach nicht fallen. Die prognostizierten Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad an der Donau und 21 Grad im Breisgau.

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