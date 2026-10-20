Wo diese Woche die ersten Schneeflocken fallen
Es geht Richtung Jahresende. Im Laufe der Woche soll es die ersten Herbststürme mit Orkanböen geben. Auch mit den ersten Schneeflocken ist zu rechnen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Der Winter rückt näher und in Baden-Württemberg ist in dieser Woche mit den ersten Schneeflocken zu rechnen. Am Dienstag wird es zunächst nach einem nebligen Morgen im Osten des Landes noch einmal sonnig, ehe von Westen Wolkenfelder aufziehen. Bei schwachem Wind liegen die Höchsttemperaturen zwischen 9 und 15 Grad.
Am Mittwoch rechnet der DWD mit ähnlichen Temperaturen, aber etwas mehr Wolken und verbreitet Regen. Gen Abend zieht von West nach Ost dann kühle Atlantikluft durch das Land und bringt weitere Schauer, im Schwarzwald könnte es auch mehr Niederschlag geben.
Schneefallgrenze sinkt
«Bei einer Schneefallgrenze zwischen 1.500 und 1.300 Metern ist dann gegen Mitternacht auch mal ein bisschen mehr Schnee am Feldberg dabei», hieß es vom DWD. Allerdings bleibe bis Donnerstag früh nicht unbedingt viel Schnee liegen, weil die Schauertätigkeit nach Mitternacht stark zurückgeht.
Für Freitag werden die ersten Herbststürme angekündigt. «Da sind oben am Feldberg Orkanböen mit einer Windstärke von Beaufort Zwölf möglich», so der DWD. Das entspreche Windgeschwindigkeiten von mindestens 118 Kilometern pro Stunde. Bis in die Niederungen könne man mit Windböen und stürmischen Böen der Stufe sieben und acht rechnen.
Gen Wochenende ist das Wetter weiter wechselhaft mit Niederschlag. Am Samstag geht die Schneefallgrenze dann herunter auf 1.200 Meter. «Da wird dann auch wieder Schnee fallen oben auf dem Feldberg.»