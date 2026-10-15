Wo sich der Spätsommer im Südwesten noch einmal breit macht
Eigentlich herrscht der Herbst, doch im Südweste ist es verbreitet freundlich und recht warm. Bis zu 24 Grad werden vor dem Wochenende erwartet. Doch ein Wetterumschwung kündigt sich schon an.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen in Baden-Württemberg können sich noch einmal auf einen spätsommerlichen Tag am Freitag freuen. Doch auch schon heute soll auf Nebel und Hochnebel ein freundlicher und trockener Tag folgen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen ungewöhnlich hoch.
Zwischen 17 und 21 Grad werden heute erwartet. Am Rhein und an der Donau kann es laut DWD lokal ganztägig trüb bleiben. Sonst soll der Tag freundlich und trocken bleiben. In der Nacht zum Freitag kommt dann aber der Nebel zurück, vor allem im Allgäu könnte es vereinzelten Frost in Bodennähe geben.
Bis zu 24 Grad erwartet
Auch am Freitag gibt es der Vorhersage nach zähen Nebel und Hochnebel in den Niederungen, im Verlauf des Tages wird es aber heiterer. Die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad im Breisgau - ab 25 Grad sprechen Meteorologen von einem Sommertag. Im restlichen Südwesten werden 17 bis 22 Grad erwartet.
Am Samstag kündigt sich dann ein Wetterumschwung an. Es wird deutlich bedeckter mit vielerorts teils kräftigem und anhaltendem Regen. Im Nordwesten lässt der Niederschlag nach, jedoch bleibt es noch wolkig mit Höchstwerten zwischen 9 und 14 Grad.