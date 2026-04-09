Temperatursturz erwartet – wann das Aprilwetter zurückkehrt

Stuttgart (dpa/lsw) - Noch einmal Frühlingsgefühle, dann war's das vorerst wieder. Nach mehreren warmen Ausflugs- und Biergartentagen kommt ein Temperatursturz auf den Südwesten zu.

Spätestens am Sonntag wird es deutlich kälter und nasser, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. «Wir erwarten dann für die ganze kommende Woche Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad», sagte Meteorologe Thomas Schuster. «Aber derzeit ist es ja auch vergleichsweise warm. Das nähert sich dann dem normalen Aprilwetter wieder an.»

Wann der Regen zurückkommt

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Der DWD erwartet für Baden-Württemberg im Tagesverlauf noch viel Sonnenschein, zeitweise aber etwas gedämpft durch dichtere hohe Wolkenfelder. Die Temperaturen dürften zwischen 16 Grad auf der Ostalb und 24 Grad im Breisgau liegen, bei schwachem Ostwind.

In der Nacht zum Freitag zieht dann laut DWD von Westen her Regen auf – einzelne Schauer seien möglich, auf den Schwarzwaldgipfeln starke bis stürmische Böen um West, teilten die Meteorologen mit. Auch am Freitag wird es demnach gebietsweise regnen, in der zweiten Tageshälfte von Westen her etwas weniger. Die Temperaturen erreichen laut DWD 11 bis 17 Grad, am Hochrhein mit etwas Sonne bis 19 Grad.

Am Sonntag schlägt es deutlich um

Zum Wochenende hin zeigt sich der Südwesten laut DWD zunächst wieder von seiner freundlichen Seite: viel Sonne, erst im Laufe des Nachmittags und am Abend werden dichtere Wolken von Westen her erwartet – wahrscheinlich bleibt es aber zunächst noch trocken. Die Temperaturen sollen zwischen 15 Grad im Bereich der Alb und im Allgäu und 24 Grad in Baden liegen, am südlichen Oberrhein örtlich bis 26 Grad.