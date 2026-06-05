Wochenende mit Schauern und einzelnen Gewittern in Hessen
Nach einem durchwachsenen Freitag bleibt das Wetter in Hessen auch am Wochenende wechselhaft. Neben Schauern sind vereinzelt Gewitter möglich.
Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich zum Wochenende auf wechselhaftes Wetter mit Schauern und einzelnen Gewittern einstellen. Bereits am Freitag ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Schauer und kurze Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen 18 bis 22 Grad, in den Hochlagen etwa 15 Grad.
In der Nacht zum Samstag klingen die Niederschläge rasch ab. Bei auflockernder Bewölkung sinken die Temperaturen auf 9 bis 5 Grad.
Der Samstag startet laut dem DWD zunächst trocken. Am Nachmittag und Abend breiten sich von Südwesten her jedoch gebietsweise Schauer aus, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zum Sonntag fällt zeitweise schauerartiger Regen bei Tiefstwerten von 12 bis 8 Grad.
Am Sonntag Temperaturen bis zu 23 Grad
Am Sonntag zeigt sich das Wetter zweigeteilt: Während es im Norden meist wolkig bleibt und einzelne Schauer möglich sind, bleibt es im Süden laut den Meteorologen überwiegend trocken mit freundlichen Abschnitten. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad.