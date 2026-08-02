Wochenstart in Hessen bringt Hitze und Gewittergefahr

Offenbach (dpa/lhe) - Den Hessen steht ein Start in die neue Woche bevor, der es in sich hat. Am Montag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sehr heiß und es drohen Gewitter. Die Höchsttemperaturen sollen bei 31 bis 37 Grad Celsius liegen. Nur in den Hochlagen der Mittelgebirge wird es mit 27 Grad nicht ganz so heiß. Ab dem Nachmittag steigt von Südwesten her dann die Gewittergefahr.