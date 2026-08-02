Aussichten

Wochenstart in Hessen bringt Hitze und Gewittergefahr

Die neue Woche kommt mit hohen Temperaturen am Tag und mit tropischen Nächten daher.

Es bleibt hochsommerlich heiß und örtlich drohen Gewitter - in Frankfurt ist es beim Sonnenaufgang am Osthafengebiet noch leicht bewölkt. Foto: Andreas Arnold/dpa
Es bleibt hochsommerlich heiß und örtlich drohen Gewitter - in Frankfurt ist es beim Sonnenaufgang am Osthafengebiet noch leicht bewölkt.

Offenbach (dpa/lhe) - Den Hessen steht ein Start in die neue Woche bevor, der es in sich hat. Am Montag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sehr heiß und es drohen Gewitter. Die Höchsttemperaturen sollen bei 31 bis 37 Grad Celsius liegen. Nur in den Hochlagen der Mittelgebirge wird es mit 27 Grad nicht ganz so heiß. Ab dem Nachmittag steigt von Südwesten her dann die Gewittergefahr.

Dabei könne es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen, auch vereinzelte Unwetter seien möglich, teilte der DWD mit. Darauf folgt verbreitet eine tropische Nacht mit Tiefstwerten von 23 bis 17 Grad. 

Mit ähnlich hohen Temperaturen und erneuter Gewittergefahr präsentiert sich auch der Dienstag. In der Nacht auf Mittwoch sollen die Temperaturen dann auf 21 bis 17 Grad zurückgehen.

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Am Mittwoch sinkt das Gewitterrisiko, die Temperaturen steigen erneut auf 30 bis 34 Grad. Nachts gibt es dann etwas Abkühlung mit Tiefstwerten von 18 bis 13 Grad.

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