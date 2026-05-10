Kühler Wochenstart in Hessen - erhöhte Gewittergefahr
Schauer, Gewitter, Starkregen, in Bergland sogar örtlich Schneeschauer - mit einem Temperatursturz startet Hessen turbulent in die neue Woche. So sind die Aussichten.
Offenbach/Main (dpa/lrs) - Die Menschen in Hessen erwartet für die kommende Woche trübes Wetter und ein zweistelliger Temperatursturz. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden für den Sonntagnachmittag und den Abend im Bergland Schauer und Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen erwartet. Auch Unwetter mit heftigem Starkregen seien nicht ganz ausgeschlossen. Dabei werden Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad erwartet, in Gipfellagen um 18 Grad.
In der Nacht zu Montag fällt verbreitet schauerartiger, teils kräftiger Regen, zunächst kann es im Süden auch noch gewittern. Die Temperaturen fallen auf 11 bis 5 Grad. Der Montag bleibt grau mit stark bewölktem Himmel. Gebietsweise muss mit schauerartigen Regen gerechnet werden, der im Tagesverlauf von Westen her zunächst nachlässt, später von Nordwesten kommend aber wieder einsetzt. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad, in Hochlagen 8 Grad.
Im Bergland soll nachts der Frost zurückkommen
In der Nacht auf Dienstag ist es erneut wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Dabei sei mit Temperaturen zwischen 5 und 1 Grad zu rechnen, so der DWD. Im höheren Bergland seien bei Werten von bis zu minus 2 Grad auch örtlich Frost und Schneeschauer nicht ausgeschlossen. Im Tagesverlauf bleibt es bewölkt mit vereinzelten Schauern. Die Temperaturen erreichen kühle 11 bis 15 Grad, in Hochlagen 10 Grad.