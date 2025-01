Wohl gut 2.000 Häftlinge im Land können Bundestag mit wählen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Vermutlich mehr als 2.000 hessische Häftlinge dürfen an der Bundestagswahl am 23. Februar teilnehmen. Voraussetzung sind die deutsche Staatsangehörigkeit und ein Mindestalter von 18 Jahren, wie das Landesjustizministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.