Wohnhäuser nach Feuer in Weilburg einsturzgefährdet

Weilburg (dpa/lhe) - Mindestens eine halbe Million Euro Schaden hat ein Feuer nach Schätzungen der Polizei in Weilburg angerichtet. Aus noch unbekannten Gründen waren in der Nacht ein Mehrfamilienhaus, ein Einfamilienhaus und eine Scheune in Vollbrand geraten, wie die Polizei mitteilte. Verletzt worden sei niemand: Alle anwesenden Bewohner konnten sich in der Nacht selbst in Sicherheit bringen. Die Gebäude wurden laut Mitteilung aber so stark beschädigt, dass sie jetzt einsturzgefährdet sind.