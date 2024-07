Mutmaßlich Zigarette löst Wohnhausbrand aus - hoher Schaden

Rodgau (dpa/lhe) - Einen Schaden von etwa 200.000 Euro hat nach Schätzungen der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus angerichtet - offenbar ausgelöst durch eine Zigarette. Das Feuer brach am Montag in einer Wohnung im siebten Stock des Hauses in Rodgau (Landkreis Offenbach) aus, wie die Polizei mitteilte. Der Wohnungsinhaber hatte ersten Erkenntnissen zufolge wohl eine Zigarette nicht richtig ausgedrückt, bevor er aus der Wohnung ging. Die Zigarette habe dann offenbar ein Sofa entzündet.