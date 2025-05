Zigarette und Benzinkanister - zwei Verletzte bei Feuer

Wernau (dpa/lsw) - Nach einem Brand mit zwei Verletzten in Wernau (Landkreis Esslingen) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen einen 18-Jährigen. Wie die Beamten mitteilten, brach das Feuer während einer Geburtstagsfeier in der Nacht vermutlich wegen einer entzündeten Zigarette aus. Sie soll den Angaben nach einen Benzinkanister in einem Gartenhaus in Flammen gesetzt haben.