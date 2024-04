47-Jähriger wegen Verdachts auf Brandstiftung festgenommen

Waldeck/Korbach (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Waldeck (Landkreis Waldeck-Frankenberg) hat die Polizei einen Mann wegen Verdachts auf Brandstiftung festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am Karsamstag (30. März) ein Feuer in dem Haus gelegt zu haben, bei dem ein Schaden von rund 80.000 Euro entstand, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Verletzt wurde dabei niemand. Der 47-Jährige war zunächst flüchtig, wurde aber am Donnerstag von der Polizei in Korbach festgenommen.