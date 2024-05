Eine Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Korbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ist eine 68 Jahre alte Frau verletzt worden. Der Brand sei am Morgen in dem Keller des siebenstöckigen Hauses ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Verletzte sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Während die Feuerwehr den Brand löschte, wurden Bewohner zeitweise in einer Sporthalle untergebracht. Derzeit werde der Schaden auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.