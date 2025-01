Nach tödlichem Brand: Feuer entstand durch Fahrlässigkeit

Korbach (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) vergangene Woche geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandentstehung aus. Ursache sei entweder ein Heizlüfter oder brennende Kerzen gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Bei dem Brand in der Nacht zu Freitag war der 59 Jahre alte Bewohner gestorben, weitere Menschen waren nicht im Haus gewesen. Zur Feststellung der Todesursache soll die Leiche noch obduziert werden.