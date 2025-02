80-Jähriger nach Hausbrand festgenommen

Donauwörth (dpa) - Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Schwaben hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Ein 80-jähriger Bewohner des Hauses sei auf Anordnung eines Richters in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Kripo wegen schwerer Brandstiftung dauerten an, zum Motiv des Mannes machte der Sprecher zunächst keine Angaben.