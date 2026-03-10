Wohnhaus in Brand – Nachbar weckt Bewohner

Rheinau (dpa/lsw) - Bei einem Hausbrand in Rheinau (Ortenaukreis) nahe der französischen Grenze haben Nachbarn offenbar Schlimmeres verhindert. Kurz nach 3 Uhr in der Nacht entdeckten sie Flammen aus dem Dach eines Hauses und riefen die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte.

Einem Nachbarn gelang es demnach, den 66-jährigen Bewohner des betroffenen Hauses zu wecken und unverletzt nach draußen zu begleiten. Das Gebäude habe beim Eintreffen der Feuerwehr schon komplett in Brand gestanden.

Schaden in sechsstelliger Höhe