Feuer

Wohnhaus in Brand – Nachbar weckt Bewohner

Nahe der französischen Grenze steht mitten in der Nacht das Dach eines Hauses in Flammen. Nachbarn bemerken den Brand – einer von ihnen schreitet direkt zur Tat.

Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 350.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 350.000 Euro. (Symbolbild)

Rheinau (dpa/lsw) - Bei einem Hausbrand in Rheinau (Ortenaukreis) nahe der französischen Grenze haben Nachbarn offenbar Schlimmeres verhindert. Kurz nach 3 Uhr in der Nacht entdeckten sie Flammen aus dem Dach eines Hauses und riefen die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte.

Einem Nachbarn gelang es demnach, den 66-jährigen Bewohner des betroffenen Hauses zu wecken und unverletzt nach draußen zu begleiten. Das Gebäude habe beim Eintreffen der Feuerwehr schon komplett in Brand gestanden.

Schaden in sechsstelliger Höhe

Die Feuerwehr brachte den Brand laut Polizei schnell unter Kontrolle. Allerdings sei das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden werde auf 350.000 Euro geschätzt.

