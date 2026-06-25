Wohnhausbrand: Fünfköpfige Familie in Ehingen verletzt
Mitten in der Nacht bricht das Feuer aus – fünf Menschen werden verletzt. Der Schaden am Haus ist enorm. Was bis jetzt bekannt ist.
Ehingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ist eine fünfköpfige Familie verletzt worden. Es entstand ein Schaden von rund einer halben Million Euro. Wie die Polizei mitteilte, rückten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag zu dem Wohnhaus aus. Das habe kurz darauf völlig in Flammen gestanden.
Eine fünfköpfige Familie war laut Polizei noch während des Brandes im Gebäude, konnte es aber vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst verlassen. Dabei habe ein 64-Jähriger schwere Verbrennungen erlitten und sei mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die weiteren vier Bewohner womöglich Rauchvergiftungen und teilweise leichte Verbrennungen, sodass auch sie in Kliniken kamen.
Die Löscharbeiten der Feuerwehr hätten bis in den Morgen angedauert. Laut Polizei ist die Brandursache noch völlig unklar. Es werde nun dazu ermittelt. Der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war laut Polizei mit 15 Fahrzeugen und über 100 Einsatzkräften vor Ort.