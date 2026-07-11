Brand in Wohnhaus verursacht Schaden von 150.000 Euro
Die beiden Hausbewohner schaffen es noch nach draußen. Sie kommen vorsichtshalber in eine Klinik. Die Brandursache ist unklar.
Wetzlar (dpa/lhe) - In Wetzlar ist bei einem Wohnhausbrand ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Die beiden Bewohner - eine 74-Jährige und ein 75-Jähriger - konnten rechtzeitig das Haus verlassen, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Brand wurde gelöscht. Die Ursache für das Feuer muss noch ermittelt werden.