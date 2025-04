Battenberg (dpa/lhe) - Beim Brand eines Wohnhauses im nordhessischen Battenberg (Kreis Waldeck-Frankenberg) ist ein Sachschaden in geschätzt sechsstelliger Höhe entstanden. Ein Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Kassel mitteilte.