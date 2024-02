Wohnmobil schiebt Autos aufeinander

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Wohnmobil sind am Offenbacher Kreuz zwei Männer schwer verletzt worden.

Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Wohnmobils wollte am Samstagmittag von der A3 zur A 661 wechseln, weil aber mehrere Fahrzeuge bremsten, fuhr die Frau auf das vorausfahrende Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen wiederum auf das vor ihm fahrende Auto geschoben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zur Erstversorgung landete ein Rettungshubschrauber, der zufällig in der Nähe war. Anschließend wurden die beiden Schwerverletzten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wegen der Sperrungen bildete sich ein Rückstau von rund fünf Kilometern. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.