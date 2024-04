Drei Schwerverletzte bei Unfall auf A3

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Unfall am Offenbacher Kreuz auf der Autobahn 3 schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte, wurden die Verletzten am Dienstagabend in Krankenhäuser gebracht, einer davon per Hubschrauber. An dem Unfall waren demnach ein Lastwagen und drei Autos beteiligt. Die drei Schwerverletzten saßen laut Polizei in den Autos. Der Lastwagenfahrer musste demnach nicht ins Krankenhaus. Zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die A3 blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.