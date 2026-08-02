Wohnung nach Brand in Heidelberg unbewohnbar
60 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen und Rauch: Ein Feuer auf einem Balkon in Heidelberg breitet sich aus. Wie es für die Bewohner des Hauses jetzt weitergeht.
Heidelberg (dpa/lsw) - Nach einem Brand in Heidelberg ist die betroffene Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Das Feuer entstand wohl im Bereich eines Balkons und breitete sich auf die Wohnung sowie weitere Balkone und Teile der Fassade aus.
Die Feuerwehr war am Nachmittag zu dem Zimmerbrand im Bereich der Emmertsgrundpassage alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung fest. Sie bekämpften die Flammen sowohl von außen als auch mit Trupps unter Atemschutz im Gebäude.
Mindestens sechs Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich geräumt, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Wie viele Bewohner betroffen sind, sei noch unklar. Für sie wird bei Bedarf eine alternative Unterbringung organisiert, hieß es. Fest steht schon: Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist vorerst nicht mehr nutzbar.
Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Nachlöscharbeiten und Kontrollen der Fassade dauern an. Da Teile der Außenverkleidung möglicherweise geöffnet werden müssen, werde auch eine mögliche Asbestbelastung geprüft, so die Feuerwehr. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.