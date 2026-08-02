Großbrand

Wohnung nach Brand in Heidelberg unbewohnbar

60 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen und Rauch: Ein Feuer auf einem Balkon in Heidelberg breitet sich aus. Wie es für die Bewohner des Hauses jetzt weitergeht.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand von außen sowie im Inneren des Hauses. Foto: Marco Priebe/pr-video/dpa
Die Feuerwehr bekämpfte den Brand von außen sowie im Inneren des Hauses.

Heidelberg (dpa/lsw) - Nach einem Brand in Heidelberg ist die betroffene Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Das Feuer entstand wohl im Bereich eines Balkons und breitete sich auf die Wohnung sowie weitere Balkone und Teile der Fassade aus.

Die Feuerwehr war am Nachmittag zu dem Zimmerbrand im Bereich der Emmertsgrundpassage alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung fest. Sie bekämpften die Flammen sowohl von außen als auch mit Trupps unter Atemschutz im Gebäude.

Mindestens sechs Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich geräumt, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Wie viele Bewohner betroffen sind, sei noch unklar. Für sie wird bei Bedarf eine alternative Unterbringung organisiert, hieß es. Fest steht schon: Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist vorerst nicht mehr nutzbar.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Nachlöscharbeiten und Kontrollen der Fassade dauern an. Da Teile der Außenverkleidung möglicherweise geöffnet werden müssen, werde auch eine mögliche Asbestbelastung geprüft, so die Feuerwehr. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Balkon geht in Flammen auf - Bewohner verletzt
Brände

Balkon geht in Flammen auf - Bewohner verletzt

Am frühen Morgen bricht auf einem Balkon ein Feuer aus. Die Feuerwehr kann den Brand schnell löschen. Zur Brandursache hat die Polizei bereits einen Verdacht.

02.01.2026

Zimmerbrand: 66-jähriger Bewohner tot
Rems-Murr-Kreis

Zimmerbrand: 66-jähriger Bewohner tot

Einsatzkräfte fanden den Mann, als das Feuer gelöscht war. Ein anderer Bewohner des Mehrfamilienhauses konnte gerettet werden. Was bislang zu dem Brand bekannt ist.

23.10.2025

Heidelberg: Erheblicher Schaden nach Zimmerbrand
Zeugen gesucht

Heidelberg: Erheblicher Schaden nach Zimmerbrand

Die Heidelberger Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Brand in der Mannheimer Straße ausrücken. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

30.05.2025

Hoher Schaden nach Balkonbrand in Neu-Isenburg
Feuer ausgebrochen

Hoher Schaden nach Balkonbrand in Neu-Isenburg

Ein Balkon eines Mehrfamilienhauses geht in Flammen auf. Das Feuer breitet sich aus. Die Bewohner können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

15.05.2025

Feuerwehreinsatz

Balkon fängt Feuer in Karlsruhe: Sachschaden

06.04.2023