Wohnungsbrand verursacht Schaden von 250.000 Euro
Nach ersten Erkenntnissen ging das Feuer von der Küche aus. Die Ursache ist noch unklar.
Weilmünster (dpa/lhe) - Ein Brand in einer Wohnung im mittelhessischen Weilmünster hat einen Schaden von rund 250.000 Euro angerichtet. Die Wohnung im ersten Obergeschoss sei komplett abgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Der Dachstuhl müsse abgetragen werden.
Verletzt wurde niemand. Die Mieterin sei beim Ausbruch des Feuers am Morgen nicht in der Wohnung gewesen, sagte der Sprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Brand im Bereich der Küche entstanden sein. Zur Ursache gibt es noch keine Angaben.