Brände

Wohnungsbrand verursacht Schaden von 250.000 Euro

Nach ersten Erkenntnissen ging das Feuer von der Küche aus. Die Ursache ist noch unklar.

Es gab keine Verletzten. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Es gab keine Verletzten. (Symbolbild)

Weilmünster (dpa/lhe) - Ein Brand in einer Wohnung im mittelhessischen Weilmünster hat einen Schaden von rund 250.000 Euro angerichtet. Die Wohnung im ersten Obergeschoss sei komplett abgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Der Dachstuhl müsse abgetragen werden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Verletzt wurde niemand. Die Mieterin sei beim Ausbruch des Feuers am Morgen nicht in der Wohnung gewesen, sagte der Sprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Brand im Bereich der Küche entstanden sein. Zur Ursache gibt es noch keine Angaben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brände richten am Wochenende vor Weihnachten viel Schaden an
Feuer

Brände richten am Wochenende vor Weihnachten viel Schaden an

Fast 900.000 Euro Schaden entstand bei mehreren Bränden in Hessen. Verletzt wurde niemand. Zu den Ursachen gibt es Ermittlungen.

21.12.2025

Zwei Brände im Rhein-Neckar-Kreis – hoher Schaden
Feuer in Küche und Scheune

Zwei Brände im Rhein-Neckar-Kreis – hoher Schaden

Gleich zweimal hat es im Rhein-Neckar-Kreis gebrannt. Die Polizei schätzt, dass der Schaden im fünfstelligen Bereich liegt.

17.10.2025

Dachstuhlbrand verursacht 250.000 Euro Schaden
Landkreis Konstanz

Dachstuhlbrand verursacht 250.000 Euro Schaden

Das Dach eines Doppelhauses steht in Flammen. Die Feuerwehr rückt aus, um den Brand zu löschen.

17.05.2025

Rund 200.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand
Villingen-Schwenningen

Rund 200.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Schwarzwald-Baar-Kreis bricht ein Feuer aus – mit erheblichen Folgen für die Bewohner.

22.02.2025

Brände

Mehrfamilienhaus unbewohnbar: 250.000 Euro Schaden

04.06.2023