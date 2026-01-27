Schokolade statt Geld

Wohnungseinbruch - Diebe stehlen aus Kühlschrank

In Wüstenrot haben Einbrecher keine Wertgegenstände gestohlen, sondern sich an Schokolade, Toastbrot und Eiern aus dem Kühlschrank bedient.

Die Einbrecher haben Lebensmittel aus dem Kühlschrank der Bewohner gestohlen. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Wüstenrot (dpa/lsw) - Einbrecher haben in einer Wohnung im Landkreis Heilbronn ungewöhnliche Beute gemacht: Statt auf Geld und Wertgegenstände haben sie es auf Lebensmittel abgesehen. Sie stahlen Schokolade, Toastbrot und 20 Eier aus dem Kühlschrank, wie die Polizei mitteilte. 

Die bislang unbekannten Täter gelangten demnach am Sonntag durch eine unverschlossene Haustür in ein Mehrfamilienhaus in Wüstenrot. Anschließend hätten sie die Wohnungstür der Dachgeschosswohnung aufgebrochen und sich an den Lebensmitteln aus dem Kühlschrank der Bewohner bedient. Wie hoch der Schaden an der Tür war, konnte die Polizei eigenen Angaben zufolge zunächst nicht sagen. Die Ermittler suchten nach Hinweisen.

