Kriminalität

Fürth: Kripo ermittelt nach Wohnungseinbruch

In Fürth sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Zuvor ereignete sich ein ähnlicher Fall in Bensheim. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In Fürth erbeuteten die Einbrecher Bargeld (Symbolbild).

Fürth. Unbekannte sind am Freitag in ein Wohnhaus in der Wasserstarße im Fürther Ortsteil Fahrenbach eingebroch. Nach Polizeiangaben soll sich die Tat zwischen 18 und 22 Uhr ereignet haben. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Am selben Tag verschafften sich Kriminelle auch im Benshemer Ortsteil Auerbach gewaltsam Zutritt in eine Wohnung „Im Lerchengrund“. Was die Einbrecher dort genau erbeuteten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

In beiden Fällen bitten die Ermittler Zeugen um Hinweise. Diese nimmt die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 7060 entgegen. (heh)

