Raubtiere

Wolf von Auto überfahren - wohl kein sesshaftes Tier

In Baden-Württemberg leben nur vier Wölfe dauerhaft. Ein nun überfahrenes Tier gehörte wohl nicht dazu, sondern war vermutlich auf Durchreise.

Der Wolf wurde in der Gemeinde Walldorf überfahren. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Wolf wurde in der Gemeinde Walldorf überfahren. (Symbolbild)

Walldorf (dpa/lsw) - Im Norden Baden-Württembergs ist ein Wolf überfahren worden. Aus der Gemeinde Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis sei nach einem Auto-Unfall ein totes Tier gemeldet worden, teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg mit. Der Kadaver sei von der Polizei sichergestellt worden. 

«Aufgrund der vorliegenden Informationen kann die FVA bereits einen Wolf bestätigen», hieß es weiter. Genetische Proben des toten Tieres würden am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik in Frankfurt am Main untersucht.

Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich beim toten Wolf um ein Tier auf Durchreise und nicht um einen der noch vier sesshaften Wölfe in Baden-Württemberg. Sesshaft heißt: Die Tiere halten sich dauerhaft in einem abgegrenzten Gebiet auf und ziehen nicht durchs Land. 

Vier sesshafte Wölfe im Land 

Zwei der «Stammgäste» sind im Nordschwarzwald zu Hause, der eine im Murg- und Enztal, der andere rund um die Hornisgrinde. Im Südschwarzwald, rund um den Schluchsee, lebt ein weiterer Wolf, während der jüngste sesshafte Wolf im Südwesten herumstreunt. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis sind keine sesshaften Wölfe bekannt.

In den vergangenen rund zehn Jahren sind laut Umweltministerium fast 30 Wölfe in Baden-Württemberg nachgewiesen worden. Die meisten von ihnen blieben jedoch nur vorübergehend, waren auf «Durchreise» oder starben, wie nun auch in Walldorf bei Verkehrsunfällen. Sesshafte Rudel gibt es im Land derzeit nicht.

