Wolfsburg-Torwart Müller mit «gemischten Gefühlen» bei Debüt

Frankfurt/Main (dpa) - Für Wolfsburgs Keeper Marius Müller ist mit seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt ein Traum in Erfüllung gegangen. «Ich freue mich für mich persönlich ungemein. Ich habe ein Ziel erreicht nach ganz vielen Jahren, nach weiß ich nicht wie vielen Hunderten Trainings», sagte der 31-Jährige, nachdem er in der 66. Minute für den verletzten Stammtorwart Kamil Grabara in die Partie gekommen war.