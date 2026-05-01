Wolfsburg-Trainer Hecking vor 450. Spiel: «Eine schöne Zahl»

Wolfsburg (dpa) - Mitten im Abstiegskampf des VfL Wolfsburg begeht Trainer Dieter Hecking ein Jubiläum. Die Partie des Tabellenvorletzten am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg ist das 450. Bundesliga-Spiel des 61-Jährigen als Trainer.

«Das ist eine schöne Zahl», sagte er bei der Spieltags-Pressekonferenz. «Ich weiß nicht, ob das so viele noch schaffen werden in Zukunft, weil das alles viel schnelllebiger geworden ist.» Das Geschäft sei ein «Bäumchen wechsel dich auf der Trainerposition» geworden.

Hecking ist im Ranking der aktuellen Bundesliga-Trainer derjenige mit den mit Abstand meisten Partien. An Nummer zwei liegt Niko Kovac von Borussia Dortmund (226 Spiele).

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Er misse keines dieser 450 Spiele, «weil jedes Spiel an sich für mich immer noch ein Feiertag ist», sagte Hecking. «Ich freue mich genauso auf mein 450. Spiel wie auf das 451. oder auf das 13. Spiel, weil für mich die Bundesliga nach wie vor Highlight-Programm ist».

VfL Wolfsburg in Freiburg unter Druck