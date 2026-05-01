Fußball-Bundesliga

Wolfsburg-Trainer Hecking vor 450. Spiel: «Eine schöne Zahl»

Am Sonntag bestreitet Dieter Hecking beim Spiel seines VfL Wolfsburg in Freiburg sein 450. Bundesliga-Spiel als Trainer. Doch das Jubiläum findet im Schatten der Tabellenkonstellation statt.

Jubiläum mitten im Abstiegskampf: Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Jubiläum mitten im Abstiegskampf: Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking. (Archivbild)

Wolfsburg (dpa) - Mitten im Abstiegskampf des VfL Wolfsburg begeht Trainer Dieter Hecking ein Jubiläum. Die Partie des Tabellenvorletzten am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg ist das 450. Bundesliga-Spiel des 61-Jährigen als Trainer. 

«Das ist eine schöne Zahl», sagte er bei der Spieltags-Pressekonferenz. «Ich weiß nicht, ob das so viele noch schaffen werden in Zukunft, weil das alles viel schnelllebiger geworden ist.» Das Geschäft sei ein «Bäumchen wechsel dich auf der Trainerposition» geworden. 

Hecking ist im Ranking der aktuellen Bundesliga-Trainer derjenige mit den mit Abstand meisten Partien. An Nummer zwei liegt Niko Kovac von Borussia Dortmund (226 Spiele). 

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Er misse keines dieser 450 Spiele, «weil jedes Spiel an sich für mich immer noch ein Feiertag ist», sagte Hecking. «Ich freue mich genauso auf mein 450. Spiel wie auf das 451. oder auf das 13. Spiel, weil für mich die Bundesliga nach wie vor Highlight-Programm ist».

VfL Wolfsburg in Freiburg unter Druck 

Die Tabellenkonstellation für die Wolfsburger vor dem Spiel beim Europa-League-Halbfinalisten aus dem Breisgau ist als andere als ein Highlight. Die Wolfsburger sind drei Spieltage vor dem Saisonende einen Punkt hinter dem FC St. Pauli auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Zum rettenden 15. Rang mit dem Hamburger SV beträgt der Abstand sechs Zähler. 

«Am Ende des Tages geht es darum, dass wir weiterhin die Chance haben, den Klassenerhalt zu schaffen, und die Chance wollen wir am Sonntag für uns verbessern», meinte Hecking. Bis auf den Kapitän Maximilian Arnold, der wegen einer Leistenverletzung bis zum Saisonende ausfällt, hat der Trainer sein derzeit besten Spiele zur Verfügung.

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